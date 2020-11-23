Масочный режим может сохраниться до июня следующего года

Минздрав не будет отменять масочный режим в стране до начала сокращения заболеваемости коронавирусом COVID-19 либо до окончания эпидемии, заявил в программе «Главный эфир» 22 ноября на телеканале «Беларусь 1» исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Маски нужно будет носить в общественных местах, «пока не закончится эпидемический процесс, это респираторный этикет», сказал Пиневич.

«Эпидемический процесс идет по своим законам. Их достаточно сложно обойти. Поэтому масочный режим и социальное дистанцирование до завершения эпидпроцесса, как минимум до начала падения уровня заболеваемости, должны соблюдаться. А в целом — до его завершения, может, до июня», — отметил и.о. министра.

По его оценкам, сейчас на пике заболеваемости «уже Гродненский регион и, будем надеяться, Минский, продолжают прирастать Гомель, Витебск и Могилев», а наиболее медленно растут показатели в Брестской области. Чиновник связывает это с тем, что там позже завершилась первая волна коронавируса.

«Все это совершенно укладывается в наши прогнозы. Это не говорит о том, что мы должны расслабиться в этом отношении. Как раз наоборот, прогнозы, которые сбываются, говорят о том, что мы на правильном пути. Мы ничего не меняли в принципе с оказанием медпомощи по сравнению с весной», — заявил Пиневич.

Он признал, что есть и замечания по работе, которые оперативно устраняются, они в основном связаны с тем, что стало больше заболевших по сравнению с весенней волной, и выгоранием персонала.

Пиневич подчеркнул, что коронавирусные надбавки медикам отменять не будут. Студенты, которые работают в «красной зоне» с заключением трудовых договоров, также получают эти надбавки.

Российскую вакцину «Спутник V» будут производить на базе предприятия «Белмедпрепараты», оно готово к развертыванию, добавил чиновник. «Все остальное мы скажем позже, потому что вопрос масштабирования и трансфера технологии является в том числе коммерческой тайной», — отметил руководитель Минздрава.

Первая партия вакцины в лабораторных условиях, уверен он, будет получена уже в этом году. «Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А масштабирование, промышленное производство, конечно, это будет следующий год», — заявил чиновник.

По данным Минздрава на 22 ноября, зафиксировано 123 999 случаев заражения COVID-19, умерло 1096 человек. 21 ноября министерство сообщило, что за последние сутки умерло восемь человек — это антирекорд с момента появления вируса в стране.