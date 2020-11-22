Шесть клубов разыграют медали ЧБ по футболу в последнем туре

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БАТЭ и «Шахтер» победили в предпоследнем туре чемпионата страны и сохранили шанс на золотые медали.

Вечером 22 ноября завершились матчи 29-го тура ЧБ по футболу.

БАТЭ победил «Белшину» со счетом 5:0, «Шахтер» — «Рух (2:1), «Динамо-Брест» — «Городею (4:1), «Неман» — «Слуцк» (1:0), «Динамо-Минск» — «Энергетик» (3:2), «Торпедо» — «Ислочь» (2:0).

За тур до финиша у БАТЭ 57 очков, «Шахтера» — 56, «Немана» и «Торпедо» — по 53, брестского и минского «Динамо» — по 51.

Высшую лигу покидают «Смолевичи» и «Белшина». «Слуцк» и «Крумкачы» сразятся за право выступать в ней в грядущем сезоне.

В последнем туре чемпионата страны 18 ноября сыграют:
«Славия» (Мозырь) – «Энергетик»-БГУ (Минск)      
«Динамо (Брест) – «Неман» (Гродно)          
«Ислочь» – «Городея»     
«Динамо» (Минск) – БАТЭ (Борисов)          
«Витебск» – «Торпедо»-БелАЗ (Жодино)          
«Шахтер» (Солигорск) – «Минск»      
«Белшина» (Бобруйск) – «Рух» (Брест)     
«Слуцк» – «Смолевичи»

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Тэги: БАТЭ ФК Шахтер белорусский футбол Город: Борисов

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