Силовики задержали более 70 протестующих в Минске

/ Общество
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В Минске продолжают задерживать участников воскресного «Марша против фашизма».

В списке задержанных spring96.org на этот час 78 человек, в основном жители столицы. Также в числе задержанных жители Гродно, Заславля, Новополоцка и Пинска (по одному задержанному в каждом из городов).

Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

Акция проходит в новом формате — на этот раз люди собирались в группы и колонны непосредственно в своих дворах и районах. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступали из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка, Лебяжий, Боровляны и другие.

Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро «Каменная Горка», в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ОМОН задержания активистов Город: Минск

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