Видеофакт. Демонстранты в Малиновке прогнали силовиков и заняли проезжую часть

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Противники Александра Лукашенко собрались на районный марш в Малиновке. Несмотря на противостояние с силовиками, протестующим удалось занять проезжую часть.

В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов собираются группы людей с бело-красно-белыми флагами на воскресную акцию сторонников перемен «Марш против фашизма».

Сообщения и фото поступают, в частности, из столичных районов Малиновка, Сухарево, Каменная горка, Чижовка, Грушевка, а также из Гродно.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Малиновка протест ОМОН Город: Минск

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