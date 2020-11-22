Видеофакт. Демонстранты в Малиновке прогнали силовиков и заняли проезжую часть

Противники Александра Лукашенко собрались на районный марш в Малиновке. Несмотря на противостояние с силовиками, протестующим удалось занять проезжую часть.

В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов собираются группы людей с бело-красно-белыми флагами на воскресную акцию сторонников перемен «Марш против фашизма».

Сообщения и фото поступают, в частности, из столичных районов Малиновка, Сухарево, Каменная горка, Чижовка, Грушевка, а также из Гродно.