Уже сегодня БАТЭ может стать чемпионом страны

Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото с сайта livesport.ru

В случае, если БАТЭ добудет победу над «Белшиной», а «Шахтер» уступит «Руху», «желто-синие» вернут себе титул лучшей команды страны.

По традиции два последних тура пройдут в одно и то же время (начало в 14:00). Полная картина 29-го тура выглядит так:

БАТЭ — «Белшина»;

«Городея» — «Динамо» (Бр);

«Минск» — «Витебск»;

«Неман» — «Слуцк»;

«Рух» — «Шахтер»;

«Смолевичи» — «Славия»;

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»;

«Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Мн).

Пока турнирная таблица выглядит так: