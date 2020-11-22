Уже сегодня БАТЭ может стать чемпионом страны
Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В случае, если БАТЭ добудет победу над «Белшиной», а «Шахтер» уступит «Руху», «желто-синие» вернут себе титул лучшей команды страны.
По традиции два последних тура пройдут в одно и то же время (начало в 14:00). Полная картина 29-го тура выглядит так:
- БАТЭ — «Белшина»;
- «Городея» — «Динамо» (Бр);
- «Минск» — «Витебск»;
- «Неман» — «Слуцк»;
- «Рух» — «Шахтер»;
- «Смолевичи» — «Славия»;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»;
- «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Мн).
Пока турнирная таблица выглядит так:
- БАТЭ — 54;
- Шахтер — 53;
- Неман — 50;
- Торпедо-БелАЗ — 50;
- Динамо (Бр) — 48;
- Динамо (Мн) — 48;
- Ислочь — 44;
- Рух — 41;
- Энергетик-БГУ — 38;
- Минск — 37;
- Витебск — 35;
- Славия — 33;
- Городея — 30;
- Слуцк — 27;
- Белшина — 21;
- Смолевичи — 14.