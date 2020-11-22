Атмосферные фронты принесут в Беларусь снег

Погоду в воскресенье будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности ).

Погода в регионах: