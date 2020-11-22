Атмосферные фронты принесут в Беларусь снег
Погоду в воскресенье будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый (из-за неблагоприятного погодного явления
Погода в регионах:
- Брест +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков более 90%, гололедица, ветер порывами до 14 м/с).