В Беларуси инфляция в 2 раза выше, чем в воюющей Украине

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-октябре 2020 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики.

За этот период цены в стране увеличились на 5,36%. В первой тройке Узбекистан (7,8%), Таджикистан (7%) и Казахстан (5,5%).

Далее: Кыргызстан (5,3%), Россия (3,32%), Украина (2,7%), Грузия (2,5%), Азербайджан (1,3%) и Литва (0,4%).

В Молдове цены снизились на 0,09%, в Латвии — на 0,2%, Эстонии — на 0,9%, Армении — на 1%. Туркменистан данные традиционно не публикует. В самопровозглашенном Приднестровье инфляция за десять месяцев составила 1,04%.

В октябре потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,59% — это седьмое место после Кыргызстана (2,3%), Таджикистана (1,8%), Узбекистана (1,4%), Украины (1%), Грузии (0,8%) и Казахстана (0,6%). В Армении они выросли на 0,5%, в России — на 0,43%, Азербайджане — на 0,2%, Молдове — на 0,11%, Литве — на 0,1%. В Латвии цены не изменились (второй месяц подряд), в Эстонии — снизились на 0,5%.

В январе нынешнего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен, в январе-феврале — первой (1,87%), январе-марте — второй (2,74%), январе-апреле — четвертой (3,34%), январе-мае — пятой (3,18%), январе-июне, январе-июле, январе-августе и январе-сентябре — четвертой (3,38%, 3,58%, 3,76% и 4,74%), январе-октябре 2019 года — шестой (3,93%).

По итогам прошлого года Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), 2018-го — четвертой (5,64%), 2017-го — девятой (4,59%), 2016-го — третьей (10,58%).

Нацбанк рассчитывает, что в 2020 году рост цен не превысит 6%. Премьер-министр Роман Головченко 2 ноября заявил, что в сложившихся экономических условиях неплохим результатом будет любая однозначная цифра (до 10%).