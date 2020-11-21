Что случилось с валютой

На прошедшей рабочей неделе (16-20 ноября) на БВФБ зафиксирован рост двух из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Плюс по итогам недели продемонстрировали:

российский рубль — на 0,0344 пункта (с 3,3215 до 3,3559 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — на 0,0209 пункта (с 6,7511 до 6,772 белорусского рубля за 10 злотых).

В свою очередь минусом отметились:

евро — на 0,0019 пункта (с 3,0319 до 3,03 белорусского рубля);

доллар — на 0,0114 пункта (с 2,5668 до 2,5522 белорусского рубля);

гривна — на 0,136 пункта (с 9,1337 до 8,9977 белорусского рубля за 100 гривен).

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