Неизвестные повредили автомобиль сотрудника гродненской милиции

В Гродно неизвестные повредили автомобиль сотрудника милиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: СК

«По данным следствия, 20 ноября около 01:30 часов в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно взрыве, в одном из дворов Гродно», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. По сообщению ведомства, установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля.

Владелец автомобиля пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены «в одном из радикальных телеграм-каналов», сообщает СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса.