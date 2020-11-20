Меркель назвала возможные сроки регистрации вакцины от COVID-19
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Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе уже в декабре-январе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Ее обращение
«Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года», — сообщила канцлер.
Затем в Европе начнется процесс вакцинации.
Меркель подчеркнула, что последние новости касательно разработки вакцины «вселяют большой оптимизм».
Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американской Pfizer и немецкой BioNTech показала 95%-ю эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.