Меркель назвала возможные сроки регистрации вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе уже в декабре-январе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ее обращение выложил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года», — сообщила канцлер.

Затем в Европе начнется процесс вакцинации.

Меркель подчеркнула, что последние новости касательно разработки вакцины «вселяют большой оптимизм».

Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американской Pfizer и немецкой BioNTech показала 95%-ю эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.