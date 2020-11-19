Неизвестные в масках задержали журналистку TUT.by Катерину Борисевич

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Вечером 19 ноября в Минске задержана журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич, которая готовила материал о Романе Бондаренко.

«Неизвестные в штатском и в масках вывели Катерину Борисевич из дома и увезли. Куда — мы пока не знаем», — сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

На видео, которое размещено в телеграм-канале БАЖ, видно, как Борисевич выходит к микроавтобусу из подъезда своего дома в Минске в сопровождении людей в гражданской одежде. 

В свою очередь, дочь Борисевич рассказала порталу TUT.by, что Катерина вышла в магазин, а вскоре в сопровождении силовиков вернулась домой. Меньше чем через час журналистку увезли неизвестные в масках. По словам дочери, в квартире прошел обыск, забрали ноутбук.

Незадолго до этого Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении врача УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и «иного лица» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — сообщает отдел информации Генпрокуратуры.

«Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении.

Наказание по ч. 3 ст. 178 УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
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Тэги: задержания журналистов БАЖ Персона: Роман Бондаренко Катерина Борисевч

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