Главы МИД стран ЕС согласовали подготовку нового пакета санкций по Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 216
Министры иностранных дел стран Евросоюза во время видеоконференции 19 ноября согласились с необходимостью введения третьего пакета санкций в отношении Беларуси, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Фото: euneighbours.eu

«Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Режим Лукашенко не останавливает репрессии против людей. Сегодня мы согласились с необходимостью продолжить подготовку третьего пакета санкций в ответ на продолжающиеся репрессии», — сказал Боррель.

По его словам, новые санкции могут затронуть не только физических лиц, но также государственные структуры и предприятия.

Боррель сообщил, что на сегодняшнем заседании представил министрам иностранных дел стран Евросоюза обзор по пересмотру отношений между ЕС и Беларусью. Министры его изучат и примут решение на следующем заседании совета в декабре.

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Таким образом, в санкционном списке ЕС этого года 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. «Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список», — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции предусматривают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.

К санкциям ЕС в отношении представителей белорусской власти также присоединилась Швейцария.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 4 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Европарламент Беларусь-ЕС санкции Беларусь-Швейцария Персона: Жозеп Боррель

Другие материалы на эту тему:

Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми

Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми

Евросоюз призывают наказать Лукашенко рублем

Евросоюз призывают наказать Лукашенко рублем

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

ЕС готов включить Лукашенко в санкционный список

ЕС готов включить Лукашенко в санкционный список