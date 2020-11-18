Бело-красно-белый флаг с автографом Светланы Тихановской выставлен на благотворительный аукцион
Фонд «Страна Для Жизни» объявляет
Аукцион на торговой площадке EBAY стартовал 17 ноября и продлится десять дней. Начальная стоимость лота — 50 долларов. На флаге Светлана Тихановская напишет имя победителя. Все средства, полученные на аукционе, пойдут на поддержку волонтерского движения в Беларуси.
«Лучшие люди Беларуси отдавали и отдают свои силы, время, таланты, чтобы построить демократическое общество, где каждый человек имеет право на свободу слова, где не будет места насилию и лжи! Это наши волонтеры и активисты», — подчеркивает Светлана Тихановская.
Фонд