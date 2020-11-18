В Минске четвертый месяц подряд падает промышленное производство

В январе-октябре 2020 года промышленное производство в Минске составило 15 млрд 485,6 млн рублей, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из данных главного статистического управления столицы.

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Падение наблюдается четвертый месяц подряд и пятый месяц с начала года. В январе 2020 года к январю 2019-го падение составило 1,3%. Затем наблюдался рост промпроизводства: в январе-феврале — на 1,8%, январе-марте — на 2,4%, январе-апреле — на 1,1%, январе-мае — на 0,8%, январе-июне — на 0,3%. В январе-июле вновь начался спад, и он составил 0,3%, в январе-августе — 0,7%, январе-сентябре — 1,4%.

По итогам десяти месяцев спад промышленного производства произошел в горнодобывающей промышленности на 32,4%, в обрабатывающей — на 0,3%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 13,4%, изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности — на 0,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 24,8%, резиновых, пластмассовых изделий и прочих неметаллических изделий — на 12,1%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 9,3%, электрооборудования — на 4,3%, транспортных средств и оборудования — на 1,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 7,4%.

Прирост наблюдался в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 5,3%, химических продуктов — на 5%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 4,6%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 12,3%, машин и оборудования — на 4,5%, прочих готовых изделий, в ремонте и монтаже машин и оборудования — на 6,9%, в водоснабжении, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 0,1%.