Лукашенко грубо «наехал» на Россию и поставил условие союзнику

Александру Лукашенко не нравится, что в последнее время некоторые российские СМИ начали критиковать Беларусь за ее «многовекторную политику».

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Лукашенко, как передает его пресс-служба, выразил удивление и непонимание такой позиции: «Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ — это Россия и россияне».

По его словам, белорусские власти продолжали сохранять отношения с Россией даже в те периоды, когда Москва «о нас вытирала ноги».

В качестве примера он привел цены на «голубое топливо»: «95 долларов платила Германия за тысячу кубов, а мы — 127. Когда мы покупали у них нефть и нас заставляли платить за это премию. Когда нас наклоняли во всех средствах массовой информации, мы вели себя достойно».

Лукашенко повторил, что Беларусь «не отворачивается от России»: «Сегодня половина экспорта нашей продукции продается на внешних рынках вдали от нас и от России. Этот экономический вектор нам надо обеспечивать политически, дипломатически. Вот и вся многовекторность. Это аксиома. Любое государство проводит такую политику. И не надо тут на нас показывать пальцем».

Он также, фактически, выставил условие союзнику, заявив, что если кому-то хочется видеть другую внешнеполитическую политику Беларуси, то «тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны, но и этого не хотят».