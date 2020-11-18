Евросоюз жестко ответил Макею

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Заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о приостановке диалога по правам человека и понижении уровня участия в программе «Восточное партнерство» не осталось без внимания Евросоюза.

Как напомнил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, ЕС еще раньше заморозил все виды диалога с Беларусью и свел все контакты до экспертного уровня в ответ на неприемлемые действия ее властей.

«Минску следовало бы предпринимать шаги для возобновления диалога, а не дальше усугублять ситуацию», — приводит его слова DW.

Стано также напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным представителем белорусского народа.

Вместе с тем Брюссель продолжит поддерживать диалог с гражданским обществом Беларуси, подчеркнул Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС также сообщил, что министры иностранных дел ЕС на видеоконференции 19 ноября обсудят возможность расширения санкций в отношении Беларуси. Введение новых штрафных мер будет возможно при согласии на них всех стран ЕС, уточнил он.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Петер Стано

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