Побороться может каждый: призовой фонд VOKA Mobile League составит 1800 рублей

С 19 ноября начнется третий этап специальной серии киберспортивных турниров по мобильным дисциплинам VOKA Mobile League. Участие в них бесплатное, а победители получают денежные призы, так что побороться за них может каждый, у кого есть смартфон и желание поиграть.

Откроет новый этап турнира хорошо знакомая белорусским геймерам дисциплина — это фэнтези-стратегия в реальном времени Clash Royale. Регистрация на игру 19 ноября уже началась.

Все желающие в возрасте от 16 лет могут также поучаствовать в «королевской битве» PUBG — третья игра состоится 26 ноября.

Регистрация на популярную MOBA-игру Brawl Stars будет открыта для геймеров старше 7 лет. Борьба за победу в этой дисциплине развернется 3 декабря.

Все участники турниров VOKA Mobile — вне зависимости от возраста и выбранной дисциплины — получат шанс выиграть денежный приз: каждую неделю будет разыгрываться 200 рублей. Общий призовой фонд серии игр составит 1800 рублей.