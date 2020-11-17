Лукашенко: превратить дворы в места начала гражданской войны — основная цель протестующих

Превратить дворы в места начала гражданской войны — основная цель протестующих, заявил Александр Лукашенко 17 ноября в Минске на совещании по внешней политике.

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Пул Первого».

«Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Это психологическое воздействие на население», — сказал Лукашенко (отрывок его выступления разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

«Но что самое опасное — начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат, то, что произошло на одной из спортивных площадок (избиение на «площади Перемен», во дворе на улице Червякова, Романа Бондаренко, который скончался на следующий день. — БелаПАН .), — отметил Лукашенко. — Спортивная площадка, которая… диктатор... Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище».

«Основная цель — эти пункты противостояния, завтра, когда продолжится радикализация, и сюда еще подъедут из-за рубежа… да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны», — считает Лукашенко.

Он обратился к главе своей администрации Игорю Сергеенко: «Игорь Петрович, возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами. Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть — на [Северное] кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял — «рабы». Они их рабами назвали. Им надо показать, что это — варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду — отвечай».

«Минск и другие города… кладбища не будет. Минск в кладбище превращать нельзя! Мемориалов, о которых они постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет», — предупредил Лукашкенко.

15 ноября в Минске, во всех областных центрах и ряде других городов прошли акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Силовики зачистили «площадь Перемен» от людей и народного мемориала. В дальнейшем коммунальные службы начали сносить народные мемориалы в честь Бондаренко в других районах города. Мемориал погибшему 10 августа возле станции метро «Пушкинская» Александру Тарайковскому ликвидируется каждый раз после его восстановления.

Через несколько часов после ликвидации мемориала на «площади Перемен» свою позицию высказал председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин: «Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог?.. В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?»