Более тысячи человек приняли участие в марше солидарности пенсионеров и медиков в Минске

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Очередная акция протеста пенсионеров — Марш траура и акция солидарности медиков «Белый щит» прошли 16 ноября в Минске.

По оценкам журналистов, их участниками стали более тысячи человек. Демонстранты прошли по проспекту Независимости от Красного костела до площади Якуба Коласа. Они несли цветы, красно-белые зонты, национальную символику, плакаты с надписями: «Горш за фашызм толькі лукашызм», «Ухадзі хутчэй, вусаты! Прыйдзе свята ў нашы хаты», «Я выхожу», «Пенсионеры против насилия и лжи», «Молодежь, мы с вами!», «Не забудем, не простим», «Нет фашизму», «А людей убивать — это "хлопотное дельце" или это тот случай, когда "не до законов?"» и другими. Проходя мимо здания КГБ, участники марша скандировали «Фашисты!», «Убийцы!» По ходу движения к колонне примыкали новые участники.

По проспекту Независимости за демонстрантами следовали милицейские микроавтобусы.

Силовики пытались помешать сбору участников. За час до начала акции площадь Независимости была оцеплена силовиками и обнесена металлическими турникетами, а станцию метро «Площадь Ленина» закрыли для посадки и высадки пассажиров, поезда на ней не останавливались.

По информации очевидцев, на площади Независимости стало плохо участнице марша — известной активистке Нине Багинской. После того как женщину осмотрели врачи скорой помощи, Багинская с национальным флагом в руках в окружении нескольких женщин догнала колонну марша.

На время акции ГАИ перекрывала улицу Городской Вал в направлении проспекта Независимости, въезды на проспект с улиц Бобруйской, Комсомольской, Свердлова и Кирова. Было ограничено движение транспорта по проспекту от пересечения с улицей Сурганова до пересечения с улицей Ленина, а также на перекрестке с улицей Козлова в сторону Октябрьской площади.

Дойдя до площади Якуба Коласа, демонстранты оставили возле памятника поэту цветы, плакаты и лампадки, пели песни. Волонтеры угощали их напитками и сладостями.

Акция пенсионеров состоялась сегодня и в Гродно. Более 20 человек прошли маршем по центру города и на Советской улице возложили цветы к мемориалу минчанина Романа Бондаренко, который погиб 12 ноября.

Уличные демонстрации в память о Бондаренко прошли 15 ноября по всей Беларуси и были жестко подавлены силовиками. По данным правозащитников, задержано не менее 1278 человек, из них 967 — в Минске.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: женский марш Марш пенсионеров Город: Минск

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