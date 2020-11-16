Тихановская назвала фундамент, на котором будет строиться экономика новой Беларуси

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила на открытии 10-й Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

«Мы рассматриваем частный бизнес как основной фундамент, на котором будет строиться экономика новой Беларуси», — заявила она, подчеркнув, что для предпринимателей и представителей малого и крупного бизнеса новая власть «будет создавать условия, а не мешать работать, будет слушать и слышать. Именно поэтому я начинаю этот диалог с вами уже сегодня» (выступление транслировалось онлайн).

«Спасибо всем предпринимателям Беларуси за небезразличие, за то, что вы поддерживаете как друг друга, так и значительную часть белорусов, которые работают в частном секторе экономики, а это почти половина трудоспособного населения страны», — отметила экс-кандидат в президенты.

Она напомнила, пишет БелаПАН, что ее муж Сергей Тихановский также предприниматель и у него был свой бизнес. «Он ни к какой помощи со стороны государства не прибегал, и на нее не рассчитывал. Помощь зачастую получали избранные люди, и для них она, скорее, становилась петлей на шее, чем спасательным кругом», — заметила Тихановская.

По ее словам, все годы независимости страны «частный бизнес должен был развиваться вопреки, а не благодаря». «С одной стороны, это закаляло характер и развивало творческий подход к поиску решений, а с другой — к предпринимателям государство относилось отрицательно. Люди, способные рискнуть и начать собственный бизнес, действительно отличаются от остальных. Во всем мире частный бизнес — прогрессивная часть общества и драйвер экономики, это люди с творческим мышлением, с особой энергетикой и упорством, — заметила Тихановская. — Они добровольно берут ответственность не только за себя, за свои семьи, за свой бизнес, но и за наемных работников, создавая рабочие места. Они не ждут указаний сверху, они принимают самостоятельные решения и рискуют порой всем, что у них есть, чтобы запустить идею, продукт, предприятие. Это не удобные люди, их невозможно загнать в стойло, и они слишком самостоятельные, свободные и осознанные».

По ее словам, нет примеров, чтобы частный бизнес взял бы кредит в банке и не платил по долгам, когда, с другой стороны, для госпредприятий нормальная практика, взять кредит и не платить.

«Эта ширма, за которой прячутся реальные экономические показатели и убытки. Легенда о сохраненных госпредприятиях, которыми любят хвастаться представители режима, — это очередная сказка для белорусского телевидения. Прибыльных предприятий единицы, а все остальное дотируется и искусственно удерживается для поддержания видимости работы», — отметила экс-кандидат.

Она также обратила внимание, что каждый предприниматель знает, что кроме экономических рисков есть риски попасть в немилость государству, и тогда «тебя задушат проверками, штрафами, предписаниями, могут сшить уголовное дело и даже отправить в тюрьму», — сказала Тихановская.

По ее мнению, «сегодня каждый белорус — это потенциальная мишень».

«Многие проводят аналогию с 1937 годом, сталинскими репрессиями. К моему сожалению, такие аналогии верны. В наши квартиры врываются неизвестные люди в масках, наших женщин закрывают в душных камерах без средств гигиены, подвергают унизительным осмотрам. Наших мужчин жестоко пытают и убивают в собственных дворах. Нет ни одного извинения, ни одного соболезнования и тем более возбуждения уголовного дела и честного расследования. Сегодня разрыв между государством и гражданами достиг точки невозврата, — отметила Тихановская. — Политика давления и насилия со стороны власти привела к тому, что ни один человек в Беларуси не может чувствовать себя в безопасности. И те, кто поддерживает режим, тоже не застрахован от того, что бывшие коллеги станут их же палачами. Так устроена карательная система, которая держится на страхе, предательстве, соучастии в преступлении и насилии во всех ее формах».

«И все циничные попытки власти изобразить диалог или заботу о гражданах вызывают отвращение, потому что они основаны на лжи и человеческих страданиях. Белорусы начали понимать, что нужны государству только как плательщики и рабочая сила», — заметила Тихановская.

Она отметила, что за последнее время Беларусь покинуло огромное количество высококвалифицированных специалистов.

«Предпринимателям выносят предписания о закрытии бизнеса, он не нужен. Но талантливые и инициативные люди очень нужны в будущей процветающей Беларуси. Я верю в то, что после нашей победы эти люди найдут в себе силы вернуться и творить в своей стране, которую любят всем сердцем. Будущее Беларуси — в людях. Белорусы — умные, трудолюбивые и предприимчивые люди. И то, как мы отстаиваем свое право на свободу от лжи и насилия, лучшее тому доказательство», — считает Тихановская.

По ее словам, ее команда работает над проектами реформ во всех направлениях, консультируется с лучшими международными специалистами, сотрудничает с интернациональными организациями и правительствами. Уже достигнуты предварительные договоренности о выделении демократической Беларуси финансовой помощи на развитие со стороны Евросоюза, в том числе для развития частного бизнеса.

По ее мнению, за короткое время каждый из белорусов стал немного другим. «Мы быстро повзрослели как нация. Мы впервые увидели и осознали как общество. Главную победу над страхом быть свободными людьми мы уже одержали. Мы построим прекрасную страну для жизни, в которой все будем друг другу очень нужны», — заключила Тихановская.

Всемирная неделя предпринимательства проходит ежегодно в более чем 100 странах. В Беларуси она проходит в 10-й раз и впервые в режиме онлайн. Ожидается, что онлайн-площадку форума посетит до 11 тыс. участников. В неделе заявлено участие более 1.000 стартапов и компаний и более 200 спикеров, в том числе международных. Запланировано 170 мероприятий. Организаторы белорусского форума — группа компаний Belbiz и команда GEW Belarus.