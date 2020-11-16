Силовики продолжают патрулировать «площадь Перемен» и окрестности

/ Общество
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Уже 17 часов силовики патрулируют зачищенную накануне «площадь Перемен» (двор на ул. Червякова в Минске с муралом «диджеям перемен», а также место избиения активиста Романа Бондаренко, ставшее для него смертельным) и окрестности.

Фото носит иллюстративный характер

Введен паспортный режим: у выходящих из подъездов проверяют прописку в надежде выявить тех, кто спрятался в квартирах перед силовой операцией, пишет БелаПАН. Силовики также ходили по домам. Ночью в соцсетях появилась фотография с пятью задержанными в одном из домов.

В целом, по данным правозащитников, 15 ноября задержано не менее 1.127 человек, из них 967 в Минске, остальные — в 24 других городах, в том числе 66 — в Гродно, 18 — в Новополоцке, 15 — в Гомеле, 9 — в Бресте, по 8 — в Могилеве и Новогрудке. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» дает цифру 1.423.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста площадь Перемен репрессии задержания Город: Минск

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