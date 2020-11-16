Глава МИД Швеции о событиях в Беларуси: очередной день жестокого насилия

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на массовые задержания участников воскресных мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси.

«Очередной день жестокого насилия в Минске и сообщения об аресте 700 человек. Швеция и Евросоюз  продолжают поддерживать народ Беларуси, который проявил необычайное мужество с момента начала протестов 99 дней назад. Мы решительно осуждаем насилие. Санкции ЕС привлекают виновных в этом к ответственности», — написала глава шведской дипломатии на своей странице в «Твиттере».

Акции памяти Романа Бондаренко (Марш смелых) прошли 15 ноября в Минске, во всех областных центрах и ряде райцентров. По данным правозащитников на 02.30, задержано не менее 1127 человек. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит цифру 1.393.    

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-Швеция репрессии задержания акции протеста Персона: Анн Линде

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