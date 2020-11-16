Майя Санду побеждает на президентских выборах

У Молдовы будет новый президент. Об этом свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов во втором туре выборов.

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По данным Центизбиркома Молдовы, после обработки 99% бюллетеней (явка составила 52,76%) лидирует бывший премьер-министр, представитель проевропейских сил Майя Санду (у нее 57%). У пока еще действующего главы государства пророссийского кандидата Игоря Додона 43%.

Впрочем во время агитации Санду заявляла, что в случае своего избрания не будет закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а также запрещать традиционные праздники (к примеру, День Победы).