«Лукашенко при поддержке России делает то, что умеет лучше всего — применять насилие и запугивание»

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Бывший посол США в Беларуси, научный сотрудник Института Кеннана Кеннет Яловиц считает, что убийство Романа Бондаренко — «это чрезвычайно трагичный случай».

В комментарии «ГА» он отметил «склонность Лукашенко к использованию насилия, чтобы сломать оппозицию и широкомасштабные протесты».

По его мнению, произошедшая трагедия подчеркивает тупиковость ситуации, отметив, что «чем больше применяется насилия, тем больше это порождает демонстраций».

Яловиц также подчеркнул, что стойкость оппозиции и протестного движения показывает, что белорусское общество «претерпело серьезные изменения».

 

 

«Система, которую Лукашенко выстроил, уже тогда, когда я был послом, остается на месте. Он сохраняет контроль над силами безопасности, вооруженными силами, разведкой, а теперь, при поддержке России, укрепляется во власти и продолжает делать то, что умеет лучше всего — применять насилие и запугивание — добавил эксперт. — Ситуация остается проверкой воли того, как долго силы безопасности будут оставаться ему верными и как долго у демонстрантов будут оставаться силы, чтобы продолжать выходить на улицы в течение длительного периода времени».

Экс-посол выразил надежду на урегулирование белорусского вопроса путем переговоров, но, в то же время, опасается, что пока Лукашенко контролирует элементы насилия и власти, он, хоть и ослабленный, будет удерживаться у власти.

«Это не очень обнадеживающий прогноз, но я не вижу, как можно оттеснить его от власти. Я отдаю должное храбрости демонстрантов и верю, что, конечном итоге, они добьются успеха. Но я опасаюсь, что, возможно, это случится не сегодня», — резюмировал Яловиц.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-США акции протеста репрессии Персона: Кеннет Яловиц

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