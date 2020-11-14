Fitch Ratings ухудшило прогноз по рейтингу Беларуси до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный» и подтвердило РДЭ на уровне «B».

Как поясняет агентство, пересмотр прогноза на «негативный» отражает мнение Fitch о том, что политический кризис в Беларуси после выборов повысил уязвимость, обусловленную относительно низкими международными валютными резервами и слабым банковским сектором.

«Усиление политических волнений может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Как отмечает Fitch, официальный результат августовских президентских выборов, на которых президент Александр Лукашенко был назначен на новый срок, по-прежнему оспаривается оппозиционным движением, США, странами Евросоюза и Великобританией из-за обвинений в широко распространенных фальсификациях.

«В настоящее время диалога между оппозиционным движением и властью нет. Продолжаются массовые уличные акции протеста с требованиями отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Предложенная президентом Лукашенко конституционная реформа как потенциальный механизм выхода из кризиса до сих пор отвергается оппозиционным движением», — констатируют аналитики.

По мнению Fitch, сохраняется возможность обострения политического кризиса. «Политический кризис создает риски возобновления социальных волнений, забастовок, дополнительной дипломатической напряженности с западными странами и потенциально более жестких санкций по сравнению с теми, которые в настоящее время направлены против некоторых правительственных чиновников, включая президента», — считают аналитики агентства.

Они отмечают, что белорусский рубль обесценился по отношению к доллару США на 18% с начала года и на 8% только за август. Глобальная неопределенность, связанная с пандемией коронавируса, распространение волатильности финансовых рынков из России из-за геополитических рисков или возобновление обострения политического кризиса может привести к дополнительному обесцениванию, что отрицательно скажется на международных резервах, стабильности финансового сектора и государственном долге, считают в агентстве.

Fitch ожидает, что после резкого снижения на 1,4 млрд долларов США в августе золотовалютные резервы Беларуси достигнут 7,6 млрд долларов США (2,4 месяца текущих внешних платежей) к концу 2020 года.

«Мы прогнозируем снижение резервов до 6,8 млрд долларов США в 2021 году и 6,2 млрд долларов США в 2022 году (1,7 месяца текущих внешних платежей), что приведет к дальнейшему ослаблению рубля», — отмечается в сообщении.

Аналитики Fitch отмечают, что снижение внутреннего доверия также будет оказывать давление на ликвидность банков и качество активов. Депозиты в иностранной валюте упали на 7% в августе—сентябре, при этом депозиты населения сократились на 15%, или 1,1 млрд долларов США.

За тот же период депозиты в местной валюте снизились на 6% (включая восстановление на 5% в сентябре).

Снижение курса белорусского рубля также приведет к снижению качества активов (50% кредитов в иностранной валюте) и давления на капитализацию (16,4%). Fitch считает, что качество активов, вероятно, будет значительно ниже заявленного (5% проблемных кредитов). Поскольку 60% системы принадлежит государству, она представляет собой условное обязательство для государства и может потребовать дополнительных вливаний капитала, отмечают в агентстве.