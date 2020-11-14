«Отдавшие приказ на применение жестокости, должны быть немедленно уволены и отданы под суд». «Справедливый мир» требует объективности в деле Романа Бондаренко

Белорусская партия левых «Справедливый мир» 13 ноября распространила заявление в связи с гибелью Романа Бондаренко.

«Имеющиеся видеоматериалы четко показывают, что Роман не был зачинщиком потасовки, а всю ответственность за произошедшее несут нападавшие сотрудники силовых структур», — отмечается в заявлении, которое приводит пресс-служба партии.

Калякинцы требует незамедлительного всестороннего и объективного расследования произошедшего. «Виновные должны ответить за содеянное по всей строгости закона, а те, кто дал приказ на применение жестокости, должны быть немедленно уволены, лишены всех званий и отданы под суд, — говорится в заявлении. — Белорусская партия левых «Справедливый мир» убеждена, что за все зверства, творимые нынешним режимом против народа Беларуси, виновные понесут неотвратимое наказание. Закон и справедливость в стране будут восстановлены».

Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщало, что по факту инцидента проводится проверка.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.

После известия о смерти Романа Бондаренко на «площади Перемен» и в других местах Минска и страны люди стали собираться и зажигать свечи в память о нем.

13 ноября в разных городах Беларуси и зарубежья люди вышли на минуту памяти о Бондаренко, выстраивались в цепи солидарности. Сообщалось о разгоне и задержаниях участников акций в Бресте, Минске, Вилейке, Клецке, Слуцке (Минская область), Докшицах (Витебская область).

По данным правозащитников, в столице и других городах задержано не менее 48 человек (данные на 23.10).

Сегодня во время интервью узкому кругу СМИ Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко высказал соболезнования родным погибшего и заявил, что лично поручил генеральному прокурору Андрею Шведу расследовать гибель Романа Бондаренко. Он утверждает, что погибший якобы был пьян.

Расследовать смерть молодого человека (Роману Бондаренко был 31 год) призвал верховный комиссариат ООН по правам человека. ЕС в связи с его смертью заявил о готовности ввести дополнительные санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в Беларуси.