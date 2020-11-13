Лукашенко: никакого транзита власти, никаких преемников — кого народ изберет, так и будет

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«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — заявил Александр Лукашенко 13 ноября во время интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.

«Вдруг я не откажусь [от президентских полномочий]. Просто, когда надо, уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно», — сказал Лукашенко (фрагмент ответа разместил неофициальный телеграм-канал его пресс-службы «Пул Первого»).

«Детально с принятием Конституции и прочее, по срокам, я планирую сейчас, заявить на Всебелорусском собрании. Как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу», — заявил Лукашенко.

На интервью приехали первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Дмитрий Бочков, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, политический обозреватель «Первого канала» (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.
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Тэги: уход Лукашенко выборы президента Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Бочков Андрей Кондрашов Наталья Поликарпова Ерлан Бекхожин Юлия Белянская Павел Кужеев Город: Минск

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