Жителей Жлобина и Ивацевичей приговорили к «химии» за «надругательство над флагом»

Под уголовное преследование за «надругательство над государственным символом» (статья 370 УК) попали жители Жлобина (Гомельская область) и Ивацевичей (Брестская область).

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 15 сентября в милицию пожаловался директор жлобинского Дворца культуры металлургов. Он заявил, что неизвестный снял государственный флаг, пытался его поджечь, затем разорвал полотнище и одну его часть выбросил в водоем поблизости.

Милиция задержала 27-летнего местного жителя. Он признал вину, возместил ущерб. 12 ноября суд Жлобинского района приговорил его к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Суд Ивацевичского района также рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в надругательстве над флагом.

Как информирует Верховный суд, житель райцентра 3 сентября, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью демонстрации своего оскорбительного, кощунственного и пренебрежительного отношения к государственным символам Республики Беларусь, преследуя умысел на надругательство над флагом, разрезал полотно флагов, расположенных около здания прокуратуры Ивацевичского района и на фасаде здания Ивацевичского РОСК, тем самым повредив их».

Житель Ивацевичей наказан годом «химии».

В Гомеле на следующей неделе начнется рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который во время акции протеста в августе заменил на флагштоке красно-зеленый флаг бело-красно-белым.