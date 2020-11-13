ОМОН приехал к церкви в Могилеве, где собрались почтить память Романа Бондаренко

В Могилеве в полдень 13 ноября более ста человек собрались у православного собора Трех Святителей и почтили минутой молчания память погибшего Романа Бондаренко. Из цветов, свечей, белых и красных лент они создали мемориал.

Настоятель церкви, по словам прихожан, не возражал, чтобы рядом со входом на территорию святыни было организовано поминальное место.

Примерно через полчаса после начала поминальной акции у церкви появились с десяток сотрудников ОМОНа. От людей потребовали покинуть тротуар, потому что, по утверждениям милиционеров, они мешают проходу прохожим. Тех, кто пришел почтить память Бондаренко, пригласили сделать это в церкви. Милиция не тронула мемориал.

Тем, кто спорил с сотрудниками, угрожали задержанием и привлечением к ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Омоновцы вели себя корректно, но настойчиво. Постепенно люди разошлись, а возле церкви было выставлено оцепление, сообщает БелаПАН.