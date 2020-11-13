Фотофакт. Минута молчания в память Романа Бондаренко

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13 ноября ровно в 12:00 по всей стране прошла минута молчания в память о Романе Бондаренко.

31-летний минчанин скончался вечером 12 ноября в больнице скорой медицинской помощи, куда был доставлен из РУВД Центрального района сильно избитым.

Молодой человек впал в кому, врачи до последнего боролись за его жизнь.

Бондаренко был задержан во дворе дома по улице Червякова на «площади Перемен», когда вышел узнать, на каких основаниях неизвестные мужчины в масках срезают бело-красные ленточки. Бондаренко схватили и погрузили в микроавтобус. Там же, предположительно, он был сильно избит.
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Тэги: убийство Романа Бондаренко минута молчания Персона: Роман Бондаренко Город: Минск

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