Фотофакт. Минута молчания в память Романа Бондаренко

13 ноября ровно в 12:00 по всей стране прошла минута молчания в память о Романе Бондаренко.

31-летний минчанин скончался вечером 12 ноября в больнице скорой медицинской помощи, куда был доставлен из РУВД Центрального района сильно избитым.

Молодой человек впал в кому, врачи до последнего боролись за его жизнь.

Бондаренко был задержан во дворе дома по улице Червякова на «площади Перемен», когда вышел узнать, на каких основаниях неизвестные мужчины в масках срезают бело-красные ленточки. Бондаренко схватили и погрузили в микроавтобус. Там же, предположительно, он был сильно избит.