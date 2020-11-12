Премьер-министр Латвии Кариньш заверил главу ИИХФ Фазеля в готовности Риги принять ЧМ-2021 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель 12 ноября провел видеоконференцию с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и представителями Латвийской федерации хоккея для обсуждения организации чемпионата мира 2021 года, который планируется провести в Минске и Риге.

В историческом центре Риги. Фото из открытых источников.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, в ходе разговора глава латвийского правительства неоднократно подтвердил готовность Риги принять ЧМ-2021 по хоккею.

Фазель акцентировал внимание на том, что возглавляемая им организация действует вне политики и делает все возможное для проведения чемпионата мира в двух странах, выбранных делегатами конгресса ИИХФ.

В то же время, Кариньш обратил внимание на то, что обеспечение безопасности игроков, представителей СМИ, судейского корпуса, болельщиков и иных участников турнира является приоритетным вопросом, с чем согласился Фазель.

«Главным вопросом обсуждения стала возможность организаторов турнира обеспечить проведение безопасного чемпионата мира, что сейчас намного осложняется второй волной коронавируса в Европе, — сказал Фазель. — Над нами не довлеет необходимость принимать срочные решения по турниру, и мы будем продолжать проводить всесторонний анализ ситуации в обеих странах. Для этого требуется время, поэтому нашим следующим шагом будет представление на рассмотрение Советом ИИХФ результатов анализа безопасности, после чего мы выработаем меры по обеспечению безопасного проведения чемпионата мира по хоккею «.

Фазель также планирует встретиться с послом Беларуси в Швейцарии до заседания Совета ИИХФ на следующей неделе.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Ранее в связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала ИИХФ перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил, что Минск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. «Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал он.

12 ноября белорусские и международные правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули невозможность проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею до тех пор, пока в стране не прекратятся массовые нарушения прав человека.