Жителю Гомеля грозит год колонии за оскорбление гражданина Лукашенко

12 ноября суд Хойникского района начал рассматривать уголовное дело по статье об оскорблении президента в отношении жителя Гомеля Алексея Романова.

28 июля в Хойниках на пикете в поддержку Светланы Тихановской, волонтеров избирательного штаба которой он был, Романов негативно высказался об Александре Лукашенко.

В деле отмечено, что Алексей Романов, имея намерение публично оскорбить президента, намеренно произнес слова и фразы, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко».

Романов признал себя виновным, но только в том, что оскорбил гражданина Лукашенко, а не президента.

«Президента я не оскорблял. Потому что не считаю Лукашенко президентом, он нелегитимен», — сказал Алексей Романов корреспонденту Радыё Свабода .

Судебный процесс по требованию прокурора проходит в закрытом режиме.

Обвинение просит суд наказать Романова лишением свободы на один год в условиях колонии. Адвокат обвиняемого уверена, что его проступок тянет не более чем на штраф.

Решение суда будет оглашено 18 ноября.