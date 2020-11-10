Глава «Росатома»: Мы обсуждаем с руководством Беларуси возможное строительство еще одной АЭС

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Российская государственная корпорация «Росатом» обсуждает с руководством Беларуси строительство еще одной АЭС, а также исследовательского ядерного реактора, сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев в опубликованном 10 ноября на сайте «Росатома» видеообращении.

 

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения «три плюс», построенным на Европейском континенте, за границами России, — сказал он. — Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора».

Как передает БелаПАН, переговоры о сотрудничестве в сооружении исследовательского ядерного реактора в Беларуси «Росатом» ведет уже несколько лет. В ноябре 2018 года в Национальной академии наук при участии представителей российской госкорпорации прошел семинар, посвященный созданию центра ядерных исследований и технологий на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора. Год спустя НАНБ и «Росатом» сообщили, что обсуждение этого вопроса продолжается.

Центр может быть построен в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований «Сосны» под Минском. Его предлагают оснастить исследовательской ядерной установкой с многоцелевым реактором бассейнового типа мощностью до 20 МВт.

Во время открытия третьей ветки Минского метрополитена 6 ноября, за день до официального открытия Белорусской АЭС, Александр Лукашенко высказал мнение, что в стране необходимо построить еще одну атомную электростанцию. «Электроэнергии будет предостаточно, — заявил он. — Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок».

8 ноября Алексей Лихачев в интервью телеканалу СТВ заявил, что «Росатом» готов участвовать в строительстве второй АЭС в Беларуси. По его словам, если такое решение будет принято, сроки строительства этого объекта будут сокращены, а стоимость — оптимизирована.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

3 ноября первый блок АЭС включили в энергосистему страны, он начал вырабатывать электричество. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии. 7 ноября мощность первого энергоблока была повышена до 400 МВт.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Вечером 9 ноября пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

Ввести первый энергоблок БелАЭС блок в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

В связи с энергетическим пуском БелАЭС Литва — крупнейший покупатель белорусского электричества — заблокировала возможность коммерческих поставок из-за того, что считает этот ядерный энергетический объект небезопасным. Латвия, солидаризировавшись с Литвой, также отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. Украина объявила, что в 2021 году не планирует импортировать белорусское электричество. Инфраструктуры для поставки электроэнергии в Польшу у Беларуси нет.

 

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Россия Персона: Алексей Лихачев

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