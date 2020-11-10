Генеральный секретарь ООН поздравил Джо Байдена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

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В официальном сообщении отмечается, что партнерство между Соединенными Штатами и ООН является «важной опорой» для международного сотрудничества в борьбе с нынешними глобальными вызовами.

Гутерриш также поздравил кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

Подсчет голосов на выборах в США еще не завершен, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену, который набрал и превысил необходимый для победы минимум голосов.

Сам Байден уже объявил себя 46-м президентом Соединенных Штатов. Многие лидеры, в том числе лидер перемен в Беларуси Светлана Тихановская, и главы организаций уже поздравили его с победой на выборах.