В Румынии из-за коронавируса ввели комендантский час

С 9 ноября в Румынии введен комендантский час и обязательный масочный режим.

Свободное передвижение граждан запрещено в течение месяца в период с 23:00 до 05:00.

Оказавшихся в это время на улице граждан могут попросить предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Кроме того, в Румынии начал действовать повсеместный масочный режим, а школы перевели на дистанционное обучение, сообщает РБК .

Комендантский час также ввели власти Черногории в двух городах — Подгорице и Цетине. Нахождение вне места жительства запрещено с 22:00 до 05:00.