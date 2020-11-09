В Румынии из-за коронавируса ввели комендантский час

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С 9 ноября в Румынии введен комендантский час и обязательный масочный режим.

Свободное передвижение граждан запрещено в течение месяца в период с 23:00 до 05:00.

Оказавшихся в это время на улице граждан могут попросить предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.

Кроме того, в Румынии начал действовать повсеместный масочный режим, а школы перевели на дистанционное обучение, сообщает РБК.

Комендантский час также ввели власти Черногории в двух городах — Подгорице и Цетине. Нахождение вне места жительства запрещено с 22:00 до 05:00.

 

Фото pixabay.com

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Румыния коронавирус COVID-19

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