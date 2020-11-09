Десятая часть вырабатываемой АЭС энергии будет расходоваться на отопление населенных пунктов

К 2026 году объем потребления электрической энергии увеличится на 2,7 млрд киловатт-часов, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» вечером 8 ноября.

Фото Василия Семашко / belatom.by

«С учетом ввода двух энергоблоков БелАЭС порядка 40% всех потребностей страны в электрической энергии будут обеспечивать за счет атомной электростанции. Соответственно это позволит значительно снизить объемы потребления природного газа, который сейчас используется на производстве энергии. Около 4,5 млрд кубических метров будет снижение потребления природного газа в год», — сказал Каранкевич.

«На уровне правительства утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению электропотребления реальным сектором экономики. К концу 2025 года или в 2026-м после реализации всех этих проектов объем потребления электрической энергии увеличится на 2,7 млрд киловатт-часов», — заявил Каранкевич.

Чиновник сообщил, что сейчас реализуется проект по строительству электрокотлов суммарной мощностью 916 МВт, они будут установлены до конца года. Благодаря им будет производиться тепло в первую очередь для отопления крупных населенных пунктов, пояснил министр.

«Порядка 1,7 млрд киловатт-часов электрической энергии планируется использовать именно на эти цели. То есть это 10% всей производимой электрической энергии от атомной электростанции», — заявил он.

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Кроме того, власти заинтересованы в увеличении использования электромобилей.

«Мы уже к 2020 году должны выйти на 400 электрозарядных станций в целом по стране, которые будут установлены, к концу 2021 года — более 600 электрозарядных станций, — сообщил Каранкевич. — Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили 2 млн киловатт-часов, то в 2020 году мы видим, что это будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 млн киловатт-часов».