В Минске задержана Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова

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Число задержанных на воскресных акциях протеста превысило 300 человек, сообщают правозащитники.

Фото instagram.com/volgena

В числе задержанных — известные люди: Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине легкоатлет Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, актер Александр Жданович.

Возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин. О задержании он успел сообщить родным по телефону.

Также, по информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Белоруссии») и Виктор Толочко.

Ранее в Витебске была задержана журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с телеканалом «Белсат». Она была задержана вместе с Татьяной Северинец. Женщины шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили им дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 16:35 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и других городах возросло до 339 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org.

Задержания также прошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине, Ляховичах.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Мисс Беларусь-2008 акция протеста Персона: Ольга Хижинкова Город: Минск

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