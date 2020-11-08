В Минске задержана Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова
Число задержанных на воскресных акциях протеста превысило 300 человек, сообщают правозащитники.
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Возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk
Также, по информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Белоруссии») и Виктор Толочко.
Ранее в Витебске
По состоянию на 16:35 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и других городах возросло до 339 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует
Задержания также прошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине, Ляховичах.