На улице Мельникайте скорая помощь увезла человека. Очевидцы сообщают о выстрелах

/ Общество
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На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу TUT.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.

Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. «Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед», — написал читатель.

Вскоре человека положили на носилки увезли на скорой помощи.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия акция протеста Город: Минск

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