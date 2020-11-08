Участников марша разогнали у стелы, колонна движется к Немиге

/ Общество
Просмотров: 603

Участников воскресного Марша народовластия разогнали возле стелы, но они пытаются собраться в других местах.

Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева. Это те демонстранты, которые добрались сюда с улицы Машерова.

Силовики перекрыли автозаками и колючей проволокой проезд по улице Мельникайте, не дают людям перейти на сторону гостиницы «Юбилейной».

На перекрестке проспекта Победителей с Мельникайте задержали троих человек. Еще нескольких посадили в автозак возле гостиницы «Юбилейная».

Участок между от гостиницами «Планета» и «Юбилейная» зачищен от демонстрантов.

Тем временем колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — движется от перекрестка улиц Машерова и Сторожевской. Дойдя до пересечения с улицей Богдановича, она повернула в сторону Немиги.

Силовики блокируют проход демонстрантов на улицу Немига. Там сейчас большая концентрация спецтехники и бойцов ОМОН. 

 

Фото @motolkohelp

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Марш народовластия акция протеста Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Тринадцатое воскресенье. И не последнее…

Тринадцатое воскресенье. И не последнее…

Двоим — сутки, двоим — штраф. В Горках осудили рабочих за политическое видео

Двоим — сутки, двоим — штраф. В Горках осудили рабочих за политическое видео

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями