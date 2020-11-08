В районе стелы собралось уже несколько тысяч участников Марша народовластия

/ Общество
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Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы «Планета». Они скандируют «Жыве Беларусь!».

По оценкам журналистов, сейчас здесь несколько тысяч человек.

Тем временем силовики пытаются помешать сбору участников марша. По информации очевидцев, на прилегающих улицах задерживают прохожих.

Точечные задержания наблюдались около Дворца спорта и здания «Технобанка» на проспекте Победителей, а также в районе улицы Немига, сообщает БелаПАН.

 

Фото @motolkohelp

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия акция протеста Город: Минск

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