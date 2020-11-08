Возле ратуши в Минске задержано несколько человек

/ Общество
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На площади Свободы возле ратуши начались первые задержания.

Корреспондент БелаПАН видел задержание как минимум двух человек. также очевидцы сообщают о задержаниях на перекрестке улицы Ленина с Немигой.

Несмотря на отсутствие скопления людей, милиция через громкоговоритель предупреждает о незаконности несанкционированного мероприятия.

Около десятка микроавтобусов с силовиками и автозак направились в сопровождении ГАИ со стороны гостиницы «Европа» в сторону улицы Немига.

Небольшие группы людей с разных направлений идут в сторону стелы «Минск — город-герой».

Улица Ленина перекрыта от пересечения с проспектом Независимости в обе стороны.

 

 

Фото @motolkohelp

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия акция протеста задержания Город: Минск

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