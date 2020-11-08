Температурные рекорды зафиксированы 7 ноября в Гомеле и Могилеве

Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений зафиксированы 7 ноября в двух областных и шести районных центрах Могилевской и Минской областей, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Гомеле, где было теплее всего, воздух прогрелся до 14,7 градуса выше нуля (прежний максимум, зафиксированный в 1996 году, составлял 13,4 градуса), в Могилеве — до 12,1 (11,8 в 2014-м).

Новые экстремумы отмечены также в Костюковичах — 13,8 градуса (13,1 в 2014 году), Славгороде — 13,5 (13 в 2014-м), Березино — 13,3 (13 тогда же), Кличеве — 12,9 (12,8 в 1997-м), Мстиславле — 12,4 (11,8 в 2014-м) и Горках — 12,2 (11,4 в 1996-м).

Абсолютный рекорд дня составляет 19,8 градуса тепла (зарегистрирован 7 ноября 2014 года на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области).