Госдеп США: вопрос об отправке посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения кандидатуры сенатом 

Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом Конгресса США предложенной на этот пост кандидатуры Джули Фишер. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент 6 ноября на телефонном брифинге для прессы.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: kapital-rus.ru.

Он напомнил, что в сентябре комитет Сената США по международным делам одобрил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Беларуси. После этого кандидатуру должен утвердить полный состав сената.

«Надеемся, что сенат утвердит кандидатуру Джули Фишер, но на данный момент мы не уверены по поводу сроков. Поэтому любое обсуждение того, что произойдет после утверждения кандидатуры посла, преждевременно», — пояснил он.

«Но мы считаем, что важно продолжать укреплять наши отношения, даже когда во внутренней ситуации в Беларуси есть трудные времена, подобные нынешним», — подчеркнул представитель Госдепа.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября того же года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение Сенату Конгресса США.