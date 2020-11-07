Байден уверен, что одержит победу, а Трамп собирает деньги на суды

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в краткой речи Уилмингтоне (штат Делавэр) выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом.

Однако, как отмечает «ГА» , он пока не заявлял о победе, отметив лишь, что цифры говорят сами за себя [по информации на 08:00 по минскому времени расклад пока 253/214 впользу демократического кандидата].

По словам Байдена, он получит более 300 голосов выборщиков — то есть, выиграет президентскую гонку.

Ранее президент Дональд Трамп предупредил оппонента в своем микроблоге, что тот не должен объявлять о своей победе на выборах: «Я тоже могу заявить об этом. Юридические процедуры лишь начаты».

Вместе с тем, пишет издание, представители Республиканской партии открыли сбор средств на финансирование судебных исков, поданных 45-м президентом для обжалования итогов президентских выборов.

Источники в партии планируют собрать, по разным прогнозам, от 60 до 100 млн долларов.

Отметим, что в своем телеобращении Трамп подверг сомнению транспарентность подсчета голосов в штатах, где голоса избирателей разделились почти поровну.