В Одессе объявлен день траура в связи со смертью Михаила Жванецкого
В Одессе в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого 7 ноября объявлено днем траура.
Как сообщает
«В связи со смертью выдающегося одессита, прославившего Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днем траура», — сообщили в мэрии.
Отмечается, что в память о Жванецком, который умер 6 ноября, на зданиях будут приспущены флаги с траурными лентами.
Жванецкий родился в Одессе, окончил там институт и получил специальность инженера.
В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным в Ленинградском театре миниатюр. Потом были сольные выступления.
Сатирик написал более десяти книг. Он — почетный гражданин Одессы, народный артист Украины.
Известно, что в марте 2012 года Жванецкого признали народным артистом России. Также он подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. Кроме того, сатирик получил орден «За вклад в развитие культуры». Этот орден ему вручил президент РФ Владимир Путин.