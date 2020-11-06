Суд отказал в жалобе защиты Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей

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Суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.

Сегодня рассматривалась жалоба на продление срока содержания под стражей до шести месяцев (до 18 декабря).

«Конкретные фактические обстоятельства и доказательства, которые бы подтверждали, что есть основания для меры пресечения и ее продления, так и не прозвучали», — сообщил БелаПАН адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

По его словам, защите вообще не ясно, в чем заключалась проверка обоснованности продления заключения под стражу.

Лаевский заявил, что решение суда будет обжаловано в Минском городском суде.

Виктор Бабарико находится под стражей больше четырех месяцев. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Бабарико предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки).

«Международная амнистия» признала Виктора Бабарико политическим заключенным.
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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Дмитрий Лаевский

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