Разведка РФ о революция в Беларуси: Запад пробует методы дестабилизации для их применения в России

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР передала белорусским коллегам данные о планах Запада по дестабилизации обстановки в республике, передает Газета.RU.

 

Какие именные данные переданы белорусской стороне, не сообщается.

При этом, по его словам, никаких новых технологий раскачивания ситуации не отмечено. «Ну это очевидно — то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию... Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», - добавил Нарышкин.

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал Нарышкин.
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Тэги: Беларусь-Россия политический кризис в Беларуси внешняя разведка пропаганда в Беларуси российская пропаганда Персона: Сергей Нарышкин

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