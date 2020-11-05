Обыск в квартире Нины Багинской завершен, она не задержана

Обыск в квартире Нины Багинской завершен, силовики ее не задерживали, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Нина Багинская. Фото: Радыё Свабода.

«Ничего из квартиры не забрали. Обыск проходил в рамках уголовного дела, по которому проходит внучка Нины», — уточняют правозащитники.

Сын Багинской Павел сообщил «Радио Свобода», что он сегодня вечером был задержан на лестничной площадке, когда подходил к входной двери в квартиру. По его словам, сотрудники ОМОНа отвели его в припаркованный во дворе микроавтобус, где стали расспрашивать о политической позиции матери, а потом отпустили. «Задержали также ряд граждан, которые это все фотографировали, им это очень не понравилось», — сказал Павел Багинский.

Очевидец событий во дворе дома активистки сообщил БелаПАН о задержании как минимум двух девушек, пришедших во двор ее поддержать. Тем временем в телеграм-чате района, где проживает Багинская, размещено видео эпизода задержания не менее пяти человек. Там же сообщается, что задержанных отвезли в Первомайское РУВД.

После ухода силовиков во дворе дома активистки около 22.00 вновь начали собираться люди. Судя по видео в телеграм-каналах, там возобновились задержания.

Как сообщалось, около 19 часов в квартиру 73-летней Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что должны провести там следственный эксперимент. Дело якобы связано с внучкой Багинской, которая живет вместе с ней. Соседи рассказали, что Багинская вызвала на неизвестных людей милицию. Вскоре после милиции в квартиру поднялись около 10 людей в черном.

Стоит отметить, что недавно о Багинской публично высказался Александр Лукашенко. «Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить!» — заявил Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов 20 октября.

«Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек. Ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут», — заявил Лукашенко.

Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах этого года, и отбирали у нее бело-красно-белый флаг.

Происходящее осудила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса, — говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале политика. — Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку».