Украина отказалась от покупки белорусской электроэнергии в 2021 году

Прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинской в Беларусь. Об этом было заявлено 4 ноября на совещании и. о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли.

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«Прогнозный баланс подготовлен вовремя, — цитирует чиновницу пресс-служба Минэнерго Украины. — Были максимально учтены предложения энергогенерирующих компаний, графики ремонтов энергоблоков атомных, тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, ожидаемый уровень производства объектами возобновляемой энергетики, которая требует дополнительной балансировки».

Сообщается, что на украинских АЭС в 2021 году планируется произвести 75,233 млрд киловатт-часов электроэнергии, на тепловых электростанциях — 41,14 млрд кВт·ч, теплоэлектроцентралях — 12,79 млрд, гидроэлектростанциях — 5,287 млрд, гидроаккумулирующих станциях — 1,748 млрд, солнечных и ветряных электростанциях — 13,12 млрд.

Напомним, в середине прошлого года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

За вторую половину 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 852 млн 137,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 45,57 млн долларов. Таким образом, Украина стала вторым по объему поставок рынком сбыта белорусской электроэнергии после Литвы, на ее долю пришлось почти 36% экспорта.

Однако в 2020 году Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась. Так, по данным «Укрэнерго», в январе 2020-го из Беларуси было импортировано 93,013 млн кВт·ч электроэнергии, в феврале — 48,882 млн, марте — 7,713 млн, апреле — 2,7 млн (по информации Белстата — 93,185 млн, 49,048 млн, 7,887 млн и 2,898 млн кВт·ч соответственно). С мая коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину не осуществляются.

Вместе с тем в середине лета Беларусь после долгого перерыва начала импортировать украинскую электроэнергию. В пресс-службе Министерства энергетики, комментируя это событие, заявили, что «речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем двух стран».

В результате с июля по сентябрь Беларусь импортировала из Украины 82,8 млн кВт·ч электроэнергии, экспорт же так и не возобновился.

Следует отметить, что Беларусь ожидала увеличения спроса на свою электроэнергию в Украине. 25 февраля Министерство энергетики одобрило концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, в которой прогнозируется увеличение экспорта электроэнергии в связи с тем, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.