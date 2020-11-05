Украина прекратила специальное расследование по импорту комплексных и азотных удобрений из Беларуси

Министерство экономики Украины приняло решение о прекращении специального расследования по импорту комплексных и азотных удобрений из Беларуси без введения нетарифных ограничительных мер. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга ОАО «Гомельский химический завод» Наталья Зезюкина.

Как сообщалось, в августе 2020 г в Украине было открыто специальное расследование относительно импорта некоторых азотных удобрений, а также минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора и минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта, сообщает ПраймПресс .

«Министерство экономики Украины приняло решение о прекращении расследования без введения нетарифных ограничительных мер. Это было одобрено Всеукраинской аграрной радой и местными сельхозпроизводителями, которые понимают, какие могут быть риски при закрытии и монополизации рынка удобрений: высокие цены, ограничение предложений и несвоевременность поставок», — сказала Зезюкина в интервью порталу «Нефтехимия».

Она отметила, что для Гомельского химзавода Украина является основным экспортным рынком. В январе-сентябре 2020 г завод увеличил экспорт удобрений на 12% к уровню января-сентября 2019 г до 554 тыс т. В стоимостном выражении поставки снизились на 2,4% до 165 млн долл.

«Поддерживать продажи на внешних рынках сейчас непросто, поскольку за 9 месяцев 2020 г мировые цены на комплексные удобрения снизились на 10-14%, на аммофос – на 11,5%, на калий – на 19%», — сказала Зезюкина.

Гомельский химический завод работает с декабря 1965 г, в 2003 г преобразован в открытое акционерное общество с долей государства 99,4%. Предприятие специализируется на выпуске комплексных и азотно-фосфорно-калийных удобрений различных марок. Не менее 70% выпускаемой продукции экспортируется в более чем 20 стран.